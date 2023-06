SOIRÉE TANGO Scène 55 Mougins, 30 mai 2024, Mougins.

SOIRÉE TANGO Jeudi 30 mai 2024, 19h00 Scène 55 ABONNEMENT // TOUT PUBLIC // TARIF B : DURÉE 1H TANGO + MILONGA // TARIF K : MILONGA (SANS LE COURS DE TANGO)

Cours de Tango (1H) + Milonga

Nombre de participants limité au cours – S’inscrire en couple –

Après des carrières de danseurs professionnels dans diverses compagnies en Europe, dont le Scapino Ballet de Rotterdam et les Ballets de Monte-Carlo, Charlotte Baines et Laurent Trincal découvrent ensemble le tango argentin en 2006 aux Pays-Bas. De leurs voyages à Buenos Aires et de l’enseignement des maîtres argentins, ils puisent leur inspiration pour transmettre leur passion avec sérieux et humour. En 2013, ils fondent leur très populaire école You Tango à Haarlem aux Pays-Bas et développent avec succès une communauté Tango active, organisant des milongas ainsi que des séminaires en France et en Espagne. Leur pédagogie privilégie l’aspect social du Tango et permet à chacun, en améliorant la connexion dans le couple, d’explorer la richesse de cette danse d’improvisation.

L’avis du Directeur artistique

Les idées du chorégraphe Éric Oberdorff, de la Compagnie Humaine, sont toujours originales. Vous l’avez notamment suivi lors des « Apéros-danse » ou lors de ses interventions dansées aux musées. Pour ces trois jours de « clôture de saison », nous nous associons bien volontiers à ses propositions de milonga, de spectacle et de bal participatif (voir pages suivantes).

Avec Charlotte Baines et Laurent Trincal (You Tango)

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-30T19:00:00+02:00 – 2024-05-30T21:00:00+02:00

