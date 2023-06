À MOI ! Scène 55 Mougins, 24 avril 2024, Mougins.

À MOI ! 24 et 25 avril 2024 Scène 55 HORS-ABONNEMENT // TARIF D // TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS // DURÉE 35 MIN.

Création 2023

Au début du spectacle, le plateau est vide. Les personnages sont de mignons petits “doudous” en tissu coloré. Céleste est un bébé. Elle apprend à s’approprier son corps, à le dissocier des choses qui l’entourent. Puis elle découvre la notion de propriété. Céleste désire posséder un jouet. Puis un autre. Elle les accumule. La scène se remplit. L’espace de liberté où tout était possible se transforme en une prison matérielle, étroite et saturée. La scénographie évoque d’abord un tapis d’éveil. Puis le temps passe et nous projette dans une chambre d’ado. À moi ! évoque la naissance du besoin de possession chez l’enfant. Ce mécanisme qui consiste à : remarquer un objet, le convoiter, le demander, s’en saisir, le délaisser. Très vite, le nourrisson désire le jouet d’un autre enfant. Ce n’est pas l’objet qu’il convoite, mais l’émotion qu’il suscite chez celui qui l’utilise. Car, une fois l’objet récupéré, l’enfant s’en désintéresse. Ce désir de posséder accompagne l’individu tout au long de sa vie : Gagner plus, amasser… dans une société où Avoir est primordial pour Être. Mais à quel moment ce besoin apparaît-il ? Est-ce un acte instinctif ?

L’avis du Directeur artistique

Cette création qui soulève des questions fondatrices est avant tout un joli spectacle, plein de couleurs et très poétique à destination des tout-petits. La compagnie À Kan la Dériv’ a déjà enchanté nos jeunes spectateurs avec Jeu, la tendre histoire de Basile, enfant dyslexique, et de son papa.

Metteur en scène, auteur, scénographe Anthony Diaz – Assistant à la mise en scène, dramaturge Vincent Varène – Comédien, marionnettiste Maxime Renaud – Comédienne, marionnettiste Ornella Amanda – Constructrice de marionnettes Francesca Testi Compositrice Alice Huc – Production Compagnie À Kan la Dériv’.

La Compagnie À Kan la Dériv’ est conventionnée par le Département du Val-de-Marne – Coproductions Théâtre Antoine Watteau – Scène conventionnée Jeune Public de Nogent-sur-Marne, le Théâtre de Saint-Maur, la Scène 55 de Mougins, le TAG Amin Théâtre à Grigny, le Théâtre de Suresnes Jean Vilar, le Pocket Théâtre à Nogent-sur-Marne, et le Théâtre Halle Roublot à Fontenay-sous-Bois – Avec le soutien du Ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, la Ville de Nogent-sur-Marne et la SPEDIDAM.

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

2024-04-24T14:00:00+02:00 – 2024-04-24T15:00:00+02:00

2024-04-25T14:00:00+02:00 – 2024-04-25T15:00:00+02:00

