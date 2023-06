PETITE TOUCHE Scène 55 Mougins, 23 avril 2024, Mougins.

PETITE TOUCHE Mardi 23 avril 2024, 10h00, 14h00, 19h00 Scène 55 HORS-ABONNEMENT // TARIF D // TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS // DURÉE 40 MIN.

Création 2024

D’après l’album jeunesse écrit et illustré par Frédéric Clément et publié en 2016 chez Albin Michel Jeunesse.

Petite Touche ne voit pas mais elle a les doigts aussi sensibles que les moustaches d’une souris ! Elle rencontre Corbillard, grand corbeau venu de l’hiver. Il ne parle pas, il ne sort de son bec aucun croa-croa mais délivre des babioles, des trucs et des machins. Entre celle qui ne voit pas et celui qui ne parle pas, une histoire extraordinaire naît, une histoire dans laquelle tous les oiseaux du monde sont menacés de perdre leur voix si Petite Touche et Corbillard n’unissent pas leur force et leur courage pour vaincre l’affreux Marabout !

Petite Touche est l’adaptation de l’album éponyme de Frédéric Clément. Grâce aux marionnettes, le Théâtre Désaccordé imagine un dispositif permettant aux personnes voyantes et non-voyantes de partager une même représentation. Les personnes non et mal voyantes sont ainsi invitées à venir 1h avant le début du spectacle afin de découvrir « du bout des doigts » quelques secrets qui leur sont réservés. Les personnes voyantes souhaitant aussi vivre le parcours tactile sont priées de se manifester auprès de Scène55.

L’avis du Directeur artistique

Le Théâtre Désaccordé est une compagnie qui s’est récemment installée à Cannes et associée avec Arketal. Ses spectacles très poétiques (Mademoiselle B, En traits mêlés…) et ses ateliers créatifs dans les écoles fonctionnent toujours très bien avec les enfants. Une Petite touche attendue !

Adapté pour le théâtre par Frédéric Clément, Rémi Lambert et Sandrine Maunier.

Création novembre 2023 Festival Momaix, Théâtre Antoine Vitez, Aix-en-Provence (13) 17 Novembre 2023 – Coproduction Scène55, Mougins (06) ; Arketal, Cannes (06) ; Forum Jacques Prévert, Carros (06) ; Le Totem, Avignon (84) ; La Tribu Jeune Public (83) ; Pôle Art de la Scène – Friche la Belle de Mai (13) – Soutiens Théâtre de la Joliette, Marseille (13) ; La Minoterie, Dijon (21) ; Théâtre Antoine Vitez, Aix-en-Provence (13).

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins

2024-04-23T10:00:00+02:00 – 2024-04-23T11:00:00+02:00

2024-04-23T19:00:00+02:00 – 2024-04-23T20:00:00+02:00

© Théâtre Désaccordé