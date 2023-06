À QUI MIEUX MIEUX Scène 55 Mougins, 19 avril 2024, Mougins.

Un être est là, tout seul, dans un espace vide. Il observe le public, émerveillé. Il se demande comment tout ça – la vie – a bien pu commencer. Il cherche à exprimer son enthousiasme et sa joie de se sentir vivant, d’avoir survécu à la périlleuse épreuve de la naissance. C’est vrai, l’existence commence par une séparation, le passage d’un milieu protégé, obscur et silencieux, à la rude et éblouissante cacophonie du monde. Cet enfant extériorise ce sentiment radieux d’exister et la conscience de ce privilège. Dévoré par son engouement, il engage un dialogue avec lui-même, une véritable lutte intérieure. Il se coupe la parole, se contredit. La langue devient pâte-à-mots, une matière qu’il malaxe, qu’il mélange, qu’il colle. C’est une escalade du « à qui mieux mieux ». Un poème s’écrit malgré lui, à force de bégaiements, de glissements, d’interruptions. Ce langage poétique est accessible dès 3 ans, âge où l’enfant commence à s’amuser et à s’étonner du sens des mots. Il devient un moyen d’apprendre à voir le monde et à y trouver sa place. À relever le défi de la vie et à prendre part à ce combat joyeux.

L’avis du Directeur artistique

Ce projet s’inscrit dans la continuité de Wax. spectacle où la cire prenait vie sous les yeux du jeune spectateur. L’acteur manipule les mots et la matière autant qu’il en devient l’objet. Le texte est composé de jeux de mots, à l’adresse immédiate et rythmée du très jeune public.

Conception et texte Renaud Herbin – Jeu Bruno Amnar – Matière Céline Diez – Lumière Anthony Abrieux – Son Sir Alice – Mécanismes Damien Tardieu, Éric Fabacher & Anthony Latuner – Régie générale de création Thomas Fehr & Mehdi Ameur – Régie de tournée Silvio Martini.

Production L’étendue – Renaud Herbin – Coproduction Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette – Créé au TJP Centre dramatique national de Strasbourg-Grand Est.

