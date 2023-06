MON BALLON Scène 55 Mougins, 17 avril 2024, Mougins.

MON BALLON Mercredi 17 avril 2024, 15h00 Scène 55 HORS-ABONNEMENT // TARIF D // TOUT PUBLIC À PARTIR DE 2 ANS // JAUGE LIMITÉE // DURÉE 25 MIN.

Création 2024

D’après l’album Mon ballon de Mario Ramos – Éditions L’école des loisirs. Le Petit Chaperon Rouge est très fier : sa maman lui a offert un joli ballon rouge. La petite fille s’empresse d’aller le montrer à sa grand-mère. Ell s’enfonce dans la forêt et chante joyeusement : « Promenons-nous dans les bois… » Elle rencontre successivement : un lion, un éléphant, une girafe, un rhinocéros, un crocodile et des flamants roses. Six rencontres inattendues plus tard et six rimes en plus, le petit chaperon rouge rencontre enfin le grand méchant loup… Cette adaptation de Mon ballon est une proposition tout en douceur, dans une lenteur qui fait du bien aux enfants. Un spectacle qui prend le temps, en rupture avec le rythme effréné des images qu’ils ont l’habitude de voir. Un spectacle qui provoque une attention et une fascination chez les jeunes spectateurs. L’univers de l’auteur Mario Ramos – figure de la littérature jeunesse à travers le monde – induit une simplicité graphique : décor noir et blanc, personnages très colorés. Tout est réalisé en papier, sauf le ballon de baudruche, objet symbolique que nous suivons tout au long de l’histoire. La création musicale originale de Thomas Garcia utilise des instruments amusants comme le ukulélé ou la flûte à coulisse. Chaque personnage est représenté par un thème musical.

Cette compagnie niçoise propose des spectacles drôles et optimistes, parfois pour les enfants, parfois pour tous les publics. Vous avez sûrement apprécié Monsieur Mouche, Polichinelle, ou encore _Le Grand orchestre de poche_… Cette création 2024 pour les petits est attendue avec gourmandise…

Avec Fanny Tissot-Giordana et Aurélie Péglion – Musique Thomas Garcia

Avec le soutien de DRAC Paca, la Région Sud, le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, et La Ville de Nice.

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

