L'ÉLOGE DES ARAIGNÉES Mardi 16 avril 2024, 20h30 Scène 55

THÉÂTRE ET MARIONNETTE

L’Éloge des araignées est publié aux éditions Actes Sud / Heyoka Jeunesse et disponible en librairie.

Louise fêtera bientôt ses 100 ans. Julie va en avoir 8. Chacune est à une extrémité des âges de la vie. Elles partagent un même sort, celui des interdictions – l’une parce qu’elle est trop âgée, l’autre parce qu’elle est trop jeune. Entre la vieille dame et la petite fille effrontée, c’est un improbable coup de foudre d’amitié. Ensemble, elles entreprennent une fugue et partent à la conquête de leur liberté. À travers cette vieille dame, l’auteur anglais Mike Kenny convoque la sculptrice Louise Bourgeois, artiste irrévérencieuse et féministe. La figure de l’araignée, très présente dans son oeuvre, induit la métaphore de la dépendance, à l’image de la marionnette actionnée par son manipulateur. C’est l’histoire réjouissante d’une émancipation, d’une amitié intergénérationnelle. Un récit poétique et émouvant sur la vieillesse. Mais aussi une introduction très ludique au travail de Louise Bourgeois.

L’avis du Directeur artistique

Simon Delattre appartient à cette nouvelle génération de marionnettistes formés à l’École Nationale des Arts de la marionnette de Charleville-Mézières Il apporte un regard pertinent et singulier sur des textes du répertoire d’aujourd’hui.

Écriture Mike Kenny – Traductrice Séverine Magois – Mise en scène Simon Delattre, Mike Kenny

