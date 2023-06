LE DERNIER JOUR DE PIERRE Scène 55 Mougins, 9 avril 2024, Mougins.

LE DERNIER JOUR DE PIERRE Mardi 9 avril 2024, 20h30 Scène 55 HORS-ABONNEMENT // TARIF K // TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS // DURÉE 1H

Création 2023 – Coproduit par Scène55

Conte contemplatif, sans texte, ponctué de Brèches Noires horrifiques. Un homme marche dans un paysage hivernal de campagne. C’est Pierre. Il n’a pas l’air du coin. La neige tombe. Il arrive à la lisière d’un village. Il vient sans doute y chercher quelque chose… ou non. Il ne semble pas avoir d’objectif, si ce n’est de suivre ce que lui indiquera le présent de ce voyage. Le dernier jour de Pierre est un conte contemplatif, onirique, doux, étrange. Sans texte, une vingtaine de marionnettes à fils racontent la lente et tragique fin de cet homme, dans des décors plus vrais que nature. La quiétude apparente est perturbée de « Brèches Noires », apparitions horrifiques incontrôlables et sombres, qui jaillissent tels des cauchemars. Ce spectacle interpelle nos émotions profondes, les distorsions intérieures qui nous traversent et nous poussent à fuir. C’est une façon de mettre en matière et en poésie la violence d’un monde où l’on ne trouve pas la paix.

——————————-

L’avis du Directeur artistique

DERAÏDENZ est une compagnie avignonnaise de théâtre et de marionnette qui travaille sur l’univers de l’étrange. Scène55 soutient ce projet, autant pour le travail plastique que pour l’utilisation, toujours intéressante, de la technique des marionnettes à fils.

——————————-

Dramaturgie, Conception et Mise en Scène Baptiste Zsilina – En collaboration avec Léa Guillec – Construction Marionnette et Décor Baptiste Zsilina – Avec Églantine Remblier, Marion Piro – Costumes Sarah Rieu – Avec le soutien de l’Atelier Métissé – Composition Musique Baptiste Zsilina – Musiciens Étienne Beauny, Théodora Carla, Sylvain Mazens, Christophe Pottier, Baptiste Zsilina – Sound design et mixage Arthur Bohl – Castelet et Machinerie Nicolas Pautrat Assisté par Coline Agard et Thierry Hett – Marionnettistes Marion Piro, Coline Agard, Léa Guillec, Christophe Pottier et Églantine Remblier – Régie Générale et Création Lumière Loris Lallouette – Diffusion Anna Massonnet

Mentions obligatoires :

Institutions Région SUD, Ville d’Avignon, Département de Vaucluse – Production DERAÏDENZ – Coproduction Scène 55 / L’Entre-Pont Le MeTT, Ardèche / Théâtre des Possibles – Partenaires Vélo Théâtre / La Distillerie / Théâtre du Chêne Noir / Théâtre des Carmes André Benedetto / Théâtre Benoît XII / Pôle Théâtre et Marionnette Divine Quincaillerie / Lycée des Arts et Métiers de Vedène / Atelier Métissé – Soutien SPEDIDAM.

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-09T20:30:00+02:00 – 2024-04-09T22:00:00+02:00

2024-04-09T20:30:00+02:00 – 2024-04-09T22:00:00+02:00

© DERAÏDENZ