Chorégraphie pour 7 danseurs et 2 musiciens (batterie et guitare).

Sept danseuses et danseurs, un batteur et un guitariste esquissent en plusieurs tableaux une vision allégorique de notre humanité, stimulant l’imaginaire à la manière d’une fiction sans texte. Une tension palpitante et un dynamisme débridé habitent ces jeunes interprètes qui tracent, du regard ou en déambulations expressives et vigilantes, des axes virtuels ou physiques, dans une rue ou peut-être dans une jungle, bientôt apprivoisées, conquises, fêtées. Chacun y cherche sa place. Sous les lumières délicatement élaborées, la musique planante, dramatique ou très percussive soutient des mouvements collectifs ou en soli, jamais convenus, parfois virtuoses sans ostentation, ou des danses tripales, comme un exorcisme de groupe qui invite le spectateur.

L’avis du Directeur artistique

Régine Chopinot, en plus d’être la grande chorégraphe qu’on connaît, est une forte personnalité à la fois pionnière et à l’avant-garde de la création depuis de nombreuses années. Sa présence nous touche aussi car elle a été proche de Monet Robier, danseuse et fille de Rosella Hightower et Jean Robier. Cette nouvelle pièce a été accueillie en 2022 et 2023 dans de très nombreuses villes avec un succès jamais démenti. Elle devait absolument être présente cette saison à Scène55.

Conception et chorégraphie Régine Chopinot – Avec Nicolas Barillot, Tristan Bénon, Mellina Boubetra, Prunelle Bry, Bekaye Diaby, Naoko Ishiwada, Sallahdyn Khatir, Vincent Kreyder, Nico Morcillo, Deyvron Noel, Julien Robles – Batterie Vincent Kreyder – Guitare Nico Morcillo – Son Nicolas Barillot – Lumière Sallahdyn Khatir – Vêtements Auguste de Boursetty.

Production Cornucopiae-the independent dance – Coproduction MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Le Manège – scène nationale de Reims, Le Liberté – scène nationale de Toulon, Le Grrranit – Scène nationale de Belfort – Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès.

