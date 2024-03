Scarlett – Un spectacle musical et féerique sur l’autisme Complexe René Leduc Meudon, mercredi 3 avril 2024.

Scarlett – Un spectacle musical et féerique sur l’autisme Mercredi 3 avril à 14h au complexe René Leduc – Journée mondiale de l’Autisme. Un thème complexe mais remarquablement bien traité et adapté à tous. Mercredi 3 avril, 14h00 Complexe René Leduc Gratuit, Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T14:00:00+02:00 – 2024-04-03T15:15:00+02:00

Fin : 2024-04-03T14:00:00+02:00 – 2024-04-03T15:15:00+02:00

Un conte féerique qui aborde l’autisme et la différence. Élu meilleur spectacle jeune public 2020, Scarlett est une bulle de magie, de beauté et de poésie qui met des étoiles dans les yeux et dans le cœur de toute la famille. Un moment hors du temps, qui séduit par sa créativité et par le message qu’il véhicule avec subtilité. Car, Scarlett, c’est aussi une ode à la différence et une sensibilisation à l’autisme qui touche tout le monde « Petits et Grands » …

Complexe René Leduc 12 rue du Père Brottier 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « Ccas@mairie-meudon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 80 35 »}]

autisme journée mondiale