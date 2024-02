Savoie Mont Blanc Freestyle Tour by FISE Morzine, samedi 6 juillet 2024.

Savoie Mont Blanc Freestyle Tour by FISE Morzine Haute-Savoie

Le FISE Freestyle Tour by Savoie Mont Blanc revient à Avoriaz les 6 et 7 juillet ! Retrouvez des démos, des contests et une ambiance de folie sur le skate-park au coeur de la station.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-07

Centre de la Station

Morzine 74110 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@avoriaz.com

L’événement Savoie Mont Blanc Freestyle Tour by FISE Morzine a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de Tourisme Avoriaz 1800