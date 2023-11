Conférence Dansée ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE, 17 mai 2024, SAVIGNY LE TEMPLE.

Un spectacle à la date du 2024-05-17 à 20:30. Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Conférence dansée Si l’histoire du Hip – Hop m’était contée… Compagnie Quality street Danse et musique Avec Conférence Dansée, la compagnie Quality street apportera des points de repère et d’éclaircissement sur les différents courants qui composent le mouvement hip hop (locking, popping, b-boying, hip-hop et house dance). Chaque phase de présentation d’un style sera complétée par une démonstration chorégraphique et mise en musique par un DJ. « Il va pleuvoir des cordes ! »Des cordes, du vent, du rythme, et de la bonne humeur, c’est l’Irish Coffee Trio qui arrive avec son concert chargé d’émotions et de dynamisme. Préparez-vous à rêver et à bouger car il vous sera difficile de rester bras croisés et pieds posés. Totalement irrésistible, un véritable voyage au pays d’Irlande, l’Irish Coffee est à écouter sans modération. Un concert vivifiant et chaleureux qui vous fera rêver deux heures durant. Une musique belle et envoûtante servie avec humour par des musiciens talentueux… Thierry Martinvalet Aka Nasty, est un danseur, chorégraphe, metteur en scène et pédagogue, qui évolue dans la culture Hip-Hop depuis plus de 30 ans. Fondateur de la compagnie Quality Street, il a chorégraphié de nombreuses créations et est à l’origine de divers événements pour présenter de nouveaux talents de la scène hip-hop. Il est également professeur à Sciences Po.

ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE SAVIGNY LE TEMPLE 4 Place du Miroir d’Eau Seine-et-Marne

12.0

EUR12.0.

