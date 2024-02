SAUVAGES DE MA RUE À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, samedi 25 mai 2024.

SAUVAGES DE MA RUE À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

A l’occasion de la fête de la NATURE, Venez les découvrir, les « Sauvages » de nos rues, qui s’invitent sur le goudron, bravent le piétinement et le désherbage.. Parfois jugées mauvaises, elles tiennent pourtant de nombreux rôles, et sont bien plus jolies et utiles que ce que l’on peut croire.

Famille à partir de 8 ans

Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo

En partenariat avec le CPIE 72

lieu du RDV communiqué ultérieurement .

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25 12:00:00

Baugé

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire

