JOURNÉES NATIONALES DU LIVRE ET DU VIN Saumur, 13 avril 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Des représentants du monde littéraire et viticole et des personnalités du monde du spectacle se réunissent au cœur de la ville de Saumur pour célébrer la 28ème édition des Journées Nationales du Livre et du Vin. Cette année est dédiée à la Conquête..

2024-04-13 fin : 2024-04-13 19:00:00. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Representatives from the world of literature, wine and entertainment gather in the heart of Saumur to celebrate the 28th edition of the Journées Nationales du Livre et du Vin. This year’s theme is Conquest.

Representantes del mundo literario y vinícola y personalidades del mundo del espectáculo se reúnen en el corazón de la ciudad de Saumur para celebrar la 28ª edición de las Journées Nationales du Livre et du Vin. Este año están dedicadas a la Conquista.

Vertreter der Literatur- und Weinwelt sowie Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche treffen sich im Herzen der Stadt Saumur, um die 28. Ausgabe der Nationalen Buch- und Weintage zu feiern. Dieses Jahr ist dem Thema « Conquête » (Eroberung) gewidmet.

