LES NUITS DES FORÊTS, 9 juin 2023, Saumur.

Pour la première fois dans la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, les nuits des Forêts sont une invitation à découvrir les forêts proches de chez

vous, à rencontrer les femmes et les hommes qui les habitent, les cultivent, les protègent….

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



For the first time in the Saumur Val de Loire Agglomeration Community, the Forest Nights are an invitation to discover the forests near you, to meet the women and men who live in them, cultivate them, protect them?

Por primera vez en la Comunidad de Aglomeración de Saumur Val de Loire, las Noches del Bosque son una invitación a descubrir los bosques cercanos a usted, a conocer a los hombres y mujeres que viven en ellos, los cultivan y los protegen..

Zum ersten Mal in der Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire sind die Nächte der Wälder eine Einladung, die Wälder in Ihrer Nähe zu entdecken

lernen Sie die Frauen und Männer kennen, die sie bewohnen, bewirtschaften und schützen?

