RENDEZ-VOUS DES P’TITS CURIEUX : P’TIT DÉJ PHILO Saumur, mercredi 29 mai 2024.

RENDEZ-VOUS DES P’TITS CURIEUX : P’TIT DÉJ PHILO Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 10:00:00

fin : 2024-05-29 11:30:00

Autour du spectacle « Céleste, ma planète » et de l’écologie, un petit déj philo est proposé aux enfants de 9 à 12 ans pour se questionner et échanger ensemble dans un cadre bienveillant et collectif.

Chaque enfant peut s’exprimer et élaborer sa propre pensée en prenant en compte l’autre dans sa réflexion.

.

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire mediation.culturelle@saumurvaldeloire.fr



L’événement RENDEZ-VOUS DES P’TITS CURIEUX : P’TIT DÉJ PHILO Saumur a été mis à jour le 2024-01-10 par eSPRIT Pays de la Loire