VISITE THÉÂTRALISÉE JEAN AUDOUIS SUR LES PAS DES PROTESTANTS DE SAUMUR Saumur, samedi 18 mai 2024.

VISITE THÉÂTRALISÉE JEAN AUDOUIS SUR LES PAS DES PROTESTANTS DE SAUMUR Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Marchand drapier, Jean Audouis vous emmène dans un Saumur à l’époque où Duplessis Mornay est gouverneur de la ville.

De l’académie protestante où il fut étudiant, en passant par le Temple, la maison de Louis Cappel et celle de Marc Ducan, la sucrerie et la rue de la Petite Bilange, Jean Audouis vous raconte également la vie d’Anne Dacier et comment un certain William Penn fut influencé par les protestants à Saumur.

EUR.

Place de la République

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire apetitspas@patrimoine-apetitspas.fr



L’événement VISITE THÉÂTRALISÉE JEAN AUDOUIS SUR LES PAS DES PROTESTANTS DE SAUMUR Saumur a été mis à jour le 2024-01-17 par eSPRIT Pays de la Loire