Saugeathlon 2024 les nuits du Saugeathlon Maisons-du-Bois-Lièvremont, samedi 4 mai 2024.

Saugeathlon 2024 les nuits du Saugeathlon Maisons-du-Bois-Lièvremont Doubs

A partir de 20h.

Organisé par l’Entente Sportive Saugette de Ski.

Repas et concerts avec DJ Didich, Lydie Mougin, Les Snails, Let Dzur et DJ Tanguy.

15€ concert +repas, 10€ concert seulement.

Rensiegnements et programme sur www.saugeathlon.com. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:00:00

fin : 2024-05-04

Salle des Fêtes

Maisons-du-Bois-Lièvremont 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté esss-montbenoit@nordnet.fr

L’événement Saugeathlon 2024 les nuits du Saugeathlon Maisons-du-Bois-Lièvremont a été mis à jour le 2024-03-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS