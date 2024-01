Algues Vertes Saubrigues, samedi 25 mai 2024.

Algues Vertes Saubrigues Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:30:00

fin : 2024-05-25

En partenariat avec MACS et la Librairie Le Vent Délire (Capbreton)

Le concert-BD Algues Vertes articule musiques rock, musiques électroniques, images, vidéo, journalisme, récits audios et témoignages radiophoniques autour du sujet de l'impact social et environnemental

Le concert-BD Algues Vertes articule musiques rock, musiques électroniques, images, vidéo, journalisme, récits audios et témoignages radiophoniques autour du sujet de l’impact social et environnemental des modes de production de notre alimentation.

Salle La Mamisèle

Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



L’événement Algues Vertes Saubrigues a été mis à jour le 2024-01-15 par OTI LAS