RAND’EAU MEUSE À SASSEY-SUR-MEUSE – BALADE COMMENTÉE Sassey-sur-Meuse, 25 mai 2024, Sassey-sur-Meuse.

Sassey-sur-Meuse,Meuse

Les Rand’eau Meuse sont proposées par l’association Ardennes sport loisirs, le Kayak club sedanais et l’association Patrimoines d’Ardennes, en collaboration avec l’Office de tourisme Monts et Vallées de Meuse.

Cette balade d’environ 2 h 30 sur la Meuse sauvage, commentée par Nathalie Piquart, guide nature et patrimoine de Patrimoines d’Ardennes, vous fera découvrir un monde merveilleux et insoupçonné que seuls de rares initiés connaissent ! « Ce secteur fait en effet l’objet d’une mesure de protection européenne Natura 2000. Noues, bras morts, bancs de sable, rives abruptes, ripisylves et prairies avoisinantes sont le refuge d’une faune et d’une flore remarquables qui comptent nombre d’espèces protégées dont le très discret râle des genêts est devenu l’emblème. En navigant paisiblement sur la Meuse, vous découvrirez l’importance de la préservation de ces milieux indispensables à la survie d’un des derniers fleuves sauvages ». Et depuis le fleuve, en canoë, la Meuse devient magique, particulièrement en fin de journée lorsque les rayons du soleil viennent caresser la surface de l’eau… Cette sortie se termine autour d’un verre de l’amitié et de jus de fruits artisanaux.

Ces sorties s’adressent à tous les publics, les canoës sont stables et leur utilisation ne requiert pas d’aptitude particulière.

A prévoir : une tenue de rechange pour le retour, des chaussures ne craignant pas l’eau ou des sandales permettant de marcher dans l’herbe ou sur un chemin, une casquette ou un chapeau, des lunettes de soleil et de la crème solaire pour se protéger par temps sec et chaud (le soleil est accentué par la réverbération sur l’eau), un coupe-vent par temps couvert…

Lieu et heure de rendez-vous : à Sassey-sur-Meuse à 17h30, au niveau du pont (le retour depuis le lieu d’arrivée des canoës, à Saulmory, est prévue en navettes). L’horaire indiqué est celui du départ de la visite. Si la participation n’a pas été réglée à l’avance, merci de venir au moins 15 minutes avant le départ.

Réservation obligatoire.

Si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, les organisateurs se réservent le droit de reporter ou annuler la sortie.. Tout public

Samedi 2024-05-25 14:30:00 fin : 2024-05-25 16:30:00. 25 EUR.

Sassey-sur-Meuse 55110 Meuse Grand Est



The Rand’eau Meuse are proposed by the association Ardennes sport loisirs, the Kayak club sedanais and the association Patrimoines d’Ardennes, in collaboration with the Office de tourisme Monts et Vallées de Meuse.

This walk of about 2 hours and a half on the wild Meuse, commented by Nathalie Piquart, nature and heritage guide of Patrimoines d’Ardennes, will make you discover a wonderful and unsuspected world that only few initiates know! « This sector is indeed the subject of a European protection measure Natura 2000. Noues, dead arms, sandbanks, steep banks, riparian forests and surrounding meadows are the refuge of a remarkable fauna and flora which include many protected species of which the very discreet corncrake has become the emblem. While sailing peacefully on the Meuse, you will discover the importance of the preservation of these environments, which are essential to the survival of one of the last wild rivers. And from the river, in a canoe, the Meuse becomes magical, especially at the end of the day when the sun’s rays caress the surface of the water… This outing ends with a glass of friendship and homemade fruit juice.

These outings are open to all, the canoes are stable and their use does not require any particular aptitude.

To bring : a change of clothes for the return trip, shoes that are not afraid of water or sandals that allow you to walk on the grass or on a path, a cap or a hat, sunglasses and sun cream to protect yourself in dry and hot weather (the sun is accentuated by the reverberation on the water), a windbreaker in cloudy weather…

Meeting place and time : in Sassey-sur-Meuse at 5:30 pm, at the bridge (the return from the arrival point of the canoes, in Saulmory, is planned by shuttle). The time indicated is the time of departure of the visit. If the participation has not been paid in advance, please come at least 15 minutes before the departure.

Reservations are required.

If the minimum number of participants is not reached, the organizers reserve the right to postpone or cancel the tour.

Las Rand’eau Meuse están organizadas por la asociación Ardennes sport loisirs, el Kayak club sedanais y la asociación Patrimoines d’Ardennes, en colaboración con la oficina de turismo Monts et Vallées de Meuse.

Este paseo de dos horas y media por el Mosa salvaje, comentado por Nathalie Piquart, guía de naturaleza y patrimonio de Patrimoines d’Ardennes, le introducirá en un mundo maravilloso e insospechado que sólo unos pocos iniciados conocen « Esta zona está cubierta por un sistema de protección europeo Natura 2000. Las acequias, los brazos de buey, los bancos de arena, las orillas escarpadas, los bosques de ribera y las praderas circundantes albergan una notable variedad de flora y fauna, incluidas muchas especies protegidas como el discreto guión de codornices. Mientras navega tranquilamente por el Mosa, descubrirá la importancia de preservar estos entornos, vitales para la supervivencia de uno de los últimos ríos salvajes. Y desde el río, en canoa, el Mosa se vuelve mágico, sobre todo al final del día, cuando los rayos del sol acarician la superficie del agua? El viaje termina con una bebida amistosa y un zumo de fruta casero.

Estas salidas están abiertas a todos, las canoas son estables y no se requiere ninguna habilidad especial.

Qué llevar: una muda para la vuelta, calzado impermeable o sandalias para caminar por la hierba o los senderos, gorra o sombrero, gafas de sol y crema solar para protegerse del tiempo seco y caluroso (el sol se acentúa al reflejarse en el agua), un cortavientos para el tiempo nublado…

Lugar y hora de encuentro: Sassey-sur-Meuse a las 17.30 h, junto al puente (el regreso desde la llegada en canoa en Saulmory se realiza en autobús lanzadera). La hora indicada es la hora de salida de la excursión. Si no ha pagado por adelantado, preséntese al menos 15 minutos antes del inicio de la excursión.

Es imprescindible reservar.

Si no se alcanza el número mínimo de participantes, los organizadores se reservan el derecho de aplazar o cancelar la visita.

Die Rand’eau Meuse werden von der Association Ardennes sport loisirs, dem Kayak Club Sedanais und der Association Patrimoines d?Ardennes in Zusammenarbeit mit dem Office de tourisme Monts et Vallées de Meuse angeboten.

Diese etwa zweieinhalbstündige Wanderung auf der wilden Maas wird von Nathalie Piquart, Natur- und Kulturerbeführerin von Patrimoines d’Ardennes, kommentiert und führt Sie in eine wunderbare und ungeahnte Welt, die nur seltene Eingeweihte kennen! « Dieser Sektor ist in der Tat Gegenstand einer europäischen Schutzmaßnahme Natura 2000. Noues, tote Arme, Sandbänke, steile Ufer, Ufergehölze und angrenzende Wiesen bieten einer bemerkenswerten Flora und Fauna Zuflucht, die viele geschützte Arten umfasst, darunter den unauffälligen Wachtelkönig, der zum Wahrzeichen geworden ist. Bei einer gemütlichen Fahrt auf der Maas können Sie entdecken, wie wichtig es ist, diese Lebensräume zu erhalten, die für das Überleben eines der letzten wilden Flüsse unerlässlich sind ». Vom Fluss aus, im Kanu, wird die Maas zu einem magischen Ort, besonders am Ende des Tages, wenn die Sonnenstrahlen die Wasseroberfläche streicheln Der Ausflug endete mit einem Glas Freundschaft und selbstgemachten Fruchtsäften.

Diese Ausflüge sind für alle geeignet, die Kanus sind stabil und ihre Benutzung erfordert keine besonderen Fähigkeiten.

Mitzubringen sind: Kleidung zum Wechseln für den Rückweg, wasserfeste Schuhe oder Sandalen, mit denen man im Gras oder auf einem Weg laufen kann, eine Kappe oder ein Hut, eine Sonnenbrille und Sonnencreme zum Schutz bei trockenem und warmem Wetter (die Sonne wird durch die Reflexion auf dem Wasser verstärkt), eine Windjacke bei bedecktem Wetter…

Treffpunkt und Uhrzeit: in Sassey-sur-Meuse um 17:30 Uhr an der Brücke (die Rückfahrt vom Ankunftsort der Kanus in Saulmory ist mit Shuttlebussen vorgesehen). Die angegebene Uhrzeit ist die des Beginns der Besichtigung. Wenn die Teilnahme nicht im Voraus bezahlt wurde, kommen Sie bitte mindestens 15 Minuten vor dem Start.

Reservierung erforderlich.

Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, behalten sich die Organisatoren das Recht vor, den Ausflug zu verschieben oder abzusagen.

