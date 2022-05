SARTHADONF’ Tiercé Tiercé Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Tiercé Maine-et-Loire Tiercé La SARTHADONF’ est un raid sportif entre les entreprises du territoire ayant pour but de promouvoir la cohésion d’équipe, le dépassement de soi et la détermination des participants. Ce raid sportif est l’occasion pour vos collaborateurs de fortifier leur cohésion d’équipe ainsi que de créer une synergie dans un environnement naturel, sportif et ludique ! En équipe de 2 ou de 4, faites votre choix ! Kayak 4 km, Trail 4km et VTT 12 km. Départ à 18h. Raid sportif entre entreprises tiercecanoekayak@outlook.fr +33 6 13 04 43 82 La SARTHADONF’ est un raid sportif entre les entreprises du territoire ayant pour but de promouvoir la cohésion d’équipe, le dépassement de soi et la détermination des participants. Ce raid sportif est l’occasion pour vos collaborateurs de fortifier leur cohésion d’équipe ainsi que de créer une synergie dans un environnement naturel, sportif et ludique ! En équipe de 2 ou de 4, faites votre choix ! Kayak 4 km, Trail 4km et VTT 12 km. Départ à 18h. Tiercé

