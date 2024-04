S’armer, combattre et parader à la Renaissance Musée national de la Renaissance – Château d’Écouen Écouen, samedi 18 mai 2024.

S'armer, combattre et parader à la Renaissance Héritière de la chevalerie du Moyen-Âge, la culture martiale de la Renaissance garde une place prépondérante dans la société. La collection du musée propose de suivre l'évolution de l'armement durant… Samedi 18 mai, 19h45, 20h45 Musée national de la Renaissance – Château d'Écouen Entrée libre

Début : 2024-05-18T19:45:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:45:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Héritière de la chevalerie du Moyen-Âge, la culture martiale de la Renaissance garde une place prépondérante dans la société. La collection du musée propose de suivre l’évolution de l’armement durant le XVIème siècle qu’il soit utilisé pour la guerre, la chasse, le duel ou les cérémonies. La présentation de la collection vous permettra de découvrir les différents usages de ces armes et armures.

Avec Mélanie Marty, chargée d’études documentaires

Musée national de la Renaissance – Château d’Écouen Rue Jean Bullant 95440 Écouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 38 38 50 http://www.musee-renaissance.fr https://www.facebook.com/musee.renaissance.officiel/;https://twitter.com/chateau_ecouen;https://www.instagram.com/musee_renaissance;http://www.dailymotion.com/musee-renaissance;https://youtube.com/MuseeRenaissance95 Entre Paris et Chantilly, dominant la Plaine de France, le château d’Écouen est une réalisation architecturale majeure de la Renaissance française au décor intact (cheminées peintes, pavements d’apparat, plafonds et frises…). Il a été édifié pour Anne de Montmorency, prince, mécène et grand homme d’Etat des rois François Ier et de Henri II. Ses trente deux salles muséographiques présentent les collections du musée national de la Renaissance qui constituent l’un des plus prestigieux ensembles d’arts décoratifs de la période : mobiliers, céramiques, émaux, orfèvrerie, armes, verrerie, vitraux, peintures et tapisseries, dont l’exceptionnelle tenture de l’Histoire de David et Bethsabée.

© Jérémie Beylard