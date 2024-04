SapperliPuppet – Festival de marionnettes et objets manipulés Capellia La Chapelle-sur-Erdre, mercredi 10 avril 2024.

Gratuit : non Selon les spectacles : de 5 € à 12 € – Gratuit Réservations :- saperlipuppet.com- 02 40 72 97 58

SaperliPuppet, le festival de marionnettes et objets manipulés, à Capellia du 17 au 21 avril 2024/ Avez-vous déjà vu un brochet géant ?La plus petite salle de cinéma ambulante du monde ? Un ballet de marionnettes ?Avez-vous déjà rencontré Nosferatu ?Savez-vous comment sera le monde de demain ? Un seul moyen de répondre “oui” à toutes ces questions…Venir à la 9e édition du festival SaperliPuppet ! 17 compagnies50 représentationsDes ateliers, des soirées…Autant de moments à partagerEn famille ou entre amis Pour tout public : adultes et enfants Ce festival est co-organisé par la Compagnie chapelaine La Salamandre et la Ville de la Chapelle-sur-Erdre. Les compagnies accueillies : Escale / NoMORPa / Nina la Gaine / La neige sur les cils / Rocking Chair Théâtre / Bob Théâtre / Le Montreur / Tof Théâtre / Collectif Aïe Aïe Aïe / Teatro Golondrino / Des fourmis dans la lanterne / Barbaque Cie / RoiZIZO Théâtre / Belova-Iacobelli / Les Maladroits / Non Nova / La Salamandre Retrouvez la programmation complète sur saperlipuppet.com

Capellia La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr