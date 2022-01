SAPHO Le Mans, 12 février 2022, Le Mans.

SAPHO Rue d'Arcole Palais des Congrès et de la Culture Le Mans

2022-02-12

Le Mans Sarthe

Attention le concert est avance de 3 jours et aura lieu le 12 février et non le 15 ! Les billets restent valables.



Après avoir accueilli Sapho il y a 2 ans, dans un magnifique récital de Barbara, nous la retrouverons cette année dans un nouveau projet où elle cosigne un travail musical autour d’Othello de Shakespeare.

Ainsi avec Mehdi Haddab [auteur-compositeur-interprète franco-algérien], Sapho a décidé de restaurer “l’imaginaire maure du héros” et de mettre en musique The willow song, une ballade évoquée dans l’œuvre de Shakespeare et un poème sur “l’art d’aimer” de Mahmoud Darwish, thème de Iago [personnage dans la pièce Othello].

Par ailleurs Sapho a toujours eu envie d’écrire sur “amour temps et jalousie”, elle a donc, comme à son habitude, entamé l’écriture de paroles et la composition de musique sur ce thème, qui dessinera les l’univers de ce projet.

Pour ce faire, elle a donc fait appel aux meilleurs musiciens qu’elle a croisé sur ma route tout au long de sa riche carrière. Tout d’abord un de ses premiers compagnons, Pascal Trogoff au saxophone, ainsi qu’Etienne Champollion au piano, Safouane Kennani au violon arabe et enfin Mehdi Haddab pour son travail du son.

Sapho effectuera à cette occasion une résidence de création du spectacle « J.A.M » du 07 au 15 février 2022 au Palais des Congrès, afin de préparer dans les meilleures conditions ce nouvel opus sur les thèmes de la Jalousie, de l’Amour et de la Mort.



Sapho, de retour au PCC.

Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture Le Mans

