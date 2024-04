Saperli’poètes Elevage Amanzé, samedi 11 mai 2024.

Spectacle donné dans le cadre de la 9ème édition du festival Saperli’poètes.

Avant le spectacle:

16h : départ de la conférence baladée sur la musique et les labours.

17h : focus sur notre paysage de bocage candidat à l’Unesco par le PETR.

18h : représentation Elevage par Les animaux de la Compagnie.

Un renard violoniste, un sanglier à la cornemuse, un cerf contrebassiste mènent les humains avec poésie. Ils jouent des chants de labours, des danses oubliées et racontent la réalité paysanne, les comédiens la vivent.

La ferme de Jacques a brûlé. Que faire ?

Les Animaux de la Compagnie cherchent des solutions loufoques, des plans de secours pour se dépêtrer d’une situation qui semble déjà bien grave.

Les artistes sont allés à la rencontre d’anciens paysans chez eux ou en EHPAD pour récolter leurs regrets et leurs souvenirs sur les mutations du monde agricole.

ELEVAGE est une ballade balade entre passé et présent qui mêle théâtre, danse, musique et chants et joue avec l’environnement, l’espace et les orages.

ELEVAGE, c’est un spectacle sur le monde rural et ses évolutions.

Une fable satirique où les animaux mènent le bal.

C’est aussi le monde d’aujourd’hui.

Mise en scène, direction artistique : Camille Lucas.

Conception, direction artistique, co-auteur, musicien, jeu masqué : Xavier Nuñez Lizama.

Conception, direction artistique, comédienne : Mélina Prost.

Comédien : Jérémie Aguera.

Comédien et co-auteur : Hervé Charton.

Musicien, jeu masqué : Pierre-Marie Bommier, Maxence Latrémolière, Nicolas Jacobée.

Facture de masques : Ivan Bougnoux.

Décor : Stéphane Foucher.

Régie plateau et communication : Zoé Vuaillat.

Aide à la diffusion : le Club des Six réseau Arts de la Rue en Bourgogne Franche-Comté.

Tout public

Entrée gratuite

Réservation conseillée sur https://my.weezevent.com/saperlipoetes ou par mail à saperlipoetes@bsb71.fr EUR.

Départ du parking de l’église

Amanzé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

