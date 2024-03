Sans vous, ya longtemps qu’on aurait tout changé ! Conférence gesticulée Rue Pierre Sémard Thiviers, vendredi 19 avril 2024.

Sans vous, ya longtemps qu’on aurait tout changé ! Conférence gesticulée Rue Pierre Sémard Thiviers Dordogne

Une conférence gesticulée est une forme scénique hybride, un tissage entre le savoir froid et le vécu personnel.

Mon métier, c’était Développeur de projets culturels, et j’ai cru faire la révolution en menant des actions culturelles.

Cette conf, c’est le récit de comment je me suis fait avoir. Comment capitalisme et bourgeoisie ont réussi à me mettre à leur service alors que je croyais les combattre. Comment ils transforment en start-up socio-écolo ou services publics privatisés les initiatives collectives…

Animation Amaury Millote .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:00:00

fin : 2024-04-19 20:30:00

Rue Pierre Sémard L’HanGare

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@hangare.eu

