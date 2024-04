Sans jamais nous connaître (Clôture du festival) Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse, samedi 25 mai 2024.

Sans jamais nous connaître (Clôture du festival) Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

SANS JAMAIS NOUS CONNAITRE de Andrew Haigh

Film de clôture du festival FOCALES

Festival itinérant du film LGBTQI+

20 h / Expo et vin d’honneur offert dans le foyer du cinéma

21 h / Projection

Une nuit, Adam, scénariste, dans sa tour presque vide du Londres contemporain, fait une rencontre fortuite avec son mystérieux voisin Harry qui rythme son quotidien. Alors qu’Adam et Harry se rapprochent, Adam est ramené dans la maison de son enfance où il découvre que ses parents décédés sont tous deux vivants et semblent avoir le même âge que le jour de leur mort, il y a plus de trente ans.

Andrew Haigh livre une fable troublante et intimiste sur l’amour, le deuil, l’enfance, où le rêve se mêle constamment à la réalité. Entre thriller psychologique, film de fantômes et romance torride, une œuvre à la croisée des genres, aussi surréaliste que sensuelle, mystérieuse que bouleversante .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 21:00:00

fin : 2024-05-25 23:00:00

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine noscouleurs40@gmail.com

