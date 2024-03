Sandycapdanse au Splendid ! Saint-Quentin, dimanche 7 avril 2024.

Sandrine Didier enseigne la danse adaptée depuis 20 ans maintenant. Fondatrice et chorégraphe de l’association Sandycapdanse, elle peut accueillir toutes personnes en situation de handicap et a ouvert ses cours de danse à la mixité afin de faire évoluer les mentalités. Son but est d’intégrer les personnes handicapées grâce à la danse et permettre à ses danseurs de gagner en autonomie.

Ce spectacle Sandycapdanse en fête retracera l’histoire des 20 années d’existences et les années 80 viendront rendre ce moment festif !

Rendez vous le dimanche 7 avril à 15h au Splendid pour en profiter !

Tarifs 10€, 5€ pour les moins de 12 ans.

Réservation auprès de la billetterie de l’Espace Saint-Jacques. Situé au 14 rue de la Sellerie.

Internet https://billetterie.saint-quentin.fr/catalogue_spectacle

Téléphone 03 23 62 36 77 55 5 .

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

6 Boulevard Léon Blum

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

