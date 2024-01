Sandra Colombo dans Que faire des cons ? Royale Factory Versailles, vendredi 5 avril 2024.

Sandra Colombo dans Que faire des cons ? Le monde devient de plus en plus flou et on ne sait plus sur quelle valeur compter… Une seule reste comme un phare dans la nuit la connerie. 5 et 6 avril Royale Factory 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit (demandeur emploi, étudiant 25 ans, abonné).

Comment repérer les cons ? Comment vivre avec ? Comment s’assurer qu’on en n’est pas un soi même ?

Pour répondre à toutes ces questions existentielles (et a bien d’autres, même celles qu’on ne s’est jamais posées), on peut compter sur le rayon développement personnel de la Fnac. Si ça se trouve, grâce à tous ces livres, on va pouvoir apprendre à vivre mieux, à être des gens bien et même savoir quoi faire des cons.

C’est en tout cas l’ambition de Sandra Colombo dans ce troisième spectacle, qui vous fera rire, mais pas que, réfléchir, mais pas que, et vous permettra d’avancer dans vos vies, mais pas que*.

*Malgré tous ses efforts, Sandra Colombo n’a pas l’appellation « Gourou du être-bien ». Elle n’est pas non plus remboursée par la sécurité sociale.

Un spectacle drôle, féministe et engagé, pour des oreilles averties de plus de 12 ans.

Royale Factory 2, rue Jean Houdon 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/ Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs.