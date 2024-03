SAMEDI BADABOOM – Expo « Je ris comme je respire » Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Tinqueux, samedi 13 avril 2024.

SAMEDI BADABOOM – Expo « Je ris comme je respire » Le Centre vous propose un moment privilégié, ludique et joyeux, à vivre en famille, un samedi par mois pour créer ensemble autour d’une exposition, d’une oeuvre ou de la Collection jeux d’artistes. Samedi 13 avril, 10h00 Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance sur inscription, payant 1€ par personne présente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:00:00+02:00

avec Camille Cunis

Le Centre vous propose de partager un moment privilégié, ludique et joyeux, à vivre en famille, un samedi par mois pour créer ensemble autour d’une exposition, d’une oeuvre ou de la Collection jeux d’artistes.

Visite-atelier et goûter

+ vente de livres, en partenariat avec la Librairie Le Chat de Gouttière.

Samedi 13 avril

De 10h à 12h

Réservation obligatoire via HelloAsso ! (1€ par personne présente)

Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est 0326081326 http://www.danslalune.org https://www.facebook.com/centre.detinqueux/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/centre-culturel-centre-de-creations-pour-l-enfance/evenements/samedi-badaboom-le-13-04-24 »}]

jeunesse sortie