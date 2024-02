Samba Azul Troyes, samedi 25 mai 2024.

Samba Azul Troyes Aube

Samba Azul est un groupe de musiciens en constante évolution dirigé par le batteur Adam Osmianski qui partage un amour des sons variés, beaux et excitants du Brésil. Ce qui a commencé comme un trio intime est devenu un collectif caméléon diversifié.

Dans les années 1960, alors que le son cool et moelleux de Bossa Nova était populaire à Rio et se répandait dans le monde entier, un autre style de musique a commencé à apparaître en réaction à la Bossa Nova. Souvent interprétée par les musiciens qui ont soutenu les célèbres chanteurs de Bossa Nova, la musique qu’ils ont créée était un style plus audacieux et plus motivant inspiré du son du hard bop et du label Blue Note. Ce style est devenu simplement connu sous le nom de Samba Jazz ou Hard Bossa .

Réservation sur le site de La Maison du Boulanger ou par tél au 03 25 40 15 55 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:00:00

fin : 2024-05-25

Théâtre Le Quai

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement Samba Azul Troyes a été mis à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne