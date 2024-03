Samba à la ferme Lou Craven La ferme Lou Craven Arles, dimanche 12 mai 2024.

Samba à la ferme Lou Craven Concert de Samba et animations à la ferme Lou Craven à Moulès le dimanche 12 mai Dimanche 12 mai, 12h00 La ferme Lou Craven 10€ l’entrée, gratuit pour les enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-12T12:00:00+02:00 – 2024-05-12T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-12T12:00:00+02:00 – 2024-05-12T18:00:00+02:00

Le second concert de l’année 2024 sera le dimanche 12 mai à la ferme Lou Craven.

Ambiance assurée et bonne humeur au rdv, avec Wallace Negao qui chante toutes les sambas du carnaval de Rio de Janeiro accompagné de ses musiciens Lolo Samba et Gégé Da Cuica aux percussions.

Vous ne savez pas danser la Samba, ce n’est pas un souci car tout le monde n’a pas le rythme dans la peau comme les brésiliennes en héritent, mais toutefois nous avons aussi le droit de nous amuser et de danser à notre façon.

Dans notre espace guinguette vous pourrez venir vous restaurer avec nos produits fermiers tels que les burgers, côtelettes d’agneaux, saucisses, merguez mais également du porc.

Venez en famille, avec vos enfants, vos parents, voisins et amis écouter ce concert au coeur de notre ferme en toute quiétude.

Un « espace jeux » avec aire de jeux, jeux de bois pour les enfants est mis à disposition ainsi que les animaux de la ferme.

Entrée 10€/personne (avec cocktail de bienvenue)

Gratuit pour les enfants

Menu enfant 10€ (saucisse/frites + dessert)

Restauration entre 12 et 14€

Dessert 5€

Pique-nique interdit

Parking gratuit

www.loucraven.com

GPS: La ferme Lou Craven

La ferme Lou Craven 800 route de Fontvieille, 13280 Arles Arles 13200 Moulès Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.loucraven.com »}] [{« link »: « http://www.loucraven.com »}]

concert ambiance musicale

La ferme Lou Craven