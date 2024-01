SALTO THEATRE DES LOUVRAIS Pontoise, dimanche 26 mai 2024.

Être en apesanteur pendant dix minutes?? C’est le défi que lance le voltigeur et metteur en scène colombien Edward Aleman aux douze interprètes de Salto. Dans une scénographie en forme de terrain de jeu collectif, les acrobates entrent en compétition. Trampoline, bascule, barres russes… Tous les agrès sont bons pour défier les lois de la gravité?! Avec cette création, la compagnie El Nucleo questionne les multiples enjeux sociaux du saut. Le saut comme évasion et élan?vers l’ailleurs, comme récit de nous-mêmes, comme rite de passage ou?moyen de s’adapter à l’environnement. Les corps et leur recherche éperdue de légèreté révèlent en creux la lutte des minorités pour leur émancipation. Apprivoisant tous les dangers de la haute voltige, les acrobates virtuoses dépassent leurs propres limites et arrachent allègrement leur liberté.?

Tarif : 22.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-05-26 à 17:00

THEATRE DES LOUVRAIS PLACE DE LA PAIX 95300 Pontoise 95