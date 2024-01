Salon Japan Evazion ZA de Langolvas Morlaix, samedi 1 juin 2024.

Salon Japan Evazion ZA de Langolvas Morlaix Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 09:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

Morlaix s’apprête à plonger dans l’univers des passionnés de manga et de la pop culture. Au programme, de nombreuses animations, ateliers, expositions et spectacles sont prévus autour de la culture japonaise, de la pop culture et des jeux vidéo. Retrouvez également une sélection exceptionnelle d’exposants et jeunes créateurs qui vous proposeront de merveilleux souvenirs. Affrontez-vous lors de tournois de jeux vidéo endiablés et découvrez un espace Gaming proposant une multitude de jeux VR. Participez au concours de cosplay et montrez l’étendue de vos talents sur scène.

Japan Évasion c’est l’événement 100% Geek qui réunit les passionnés de tous âges pour vivre une expérience inoubliable !

ZA de Langolvas Parc des expositions

Morlaix 29600 Finistère Bretagne



L’événement Salon Japan Evazion Morlaix a été mis à jour le 2024-01-23 par OT BAIE DE MORLAIX