Salon du Mariage La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin, samedi 6 avril 2024.

Salon du Mariage La Ferté-Saint-Aubin samedi 6 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T09:00:00+02:00 – 2024-04-06T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Un rendez-vous incontournable au sud du Loiret si vous recherchez des partenaires pour vos évènements personnels (mariage, anniversaire, baptême…) ou professionnels (séminaires, anniversaire d’entreprise…) !

40 exposants; restauration sur place

De nombreuses animations, des défilés de robes de mariées et de costumes ainsi que des dégustations auront lieu TOUT le week-end !

La Ferté-Saint-Aubin 02 38 76 52 78 http://le-geant-de-la-fete.com legeantdelafete@wanadoo.fr

Géant de la Fête