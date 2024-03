Salon du livre Place Victor Schoelcher – 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville, dimanche 7 avril 2024.

Salon du livre Salon du livre Dimanche 7 avril, 10h00 Place Victor Schoelcher – 76960 Notre Dame de Bondeville Entrée libre

Suite au succès de la première édition, le Salon du livre de la commune fait son retour cette année ! Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 7 avril 2024 à la salle du Conseil et à la salle Jules Ferry de la Mairie où une quarantaine d’auteurs ou illustrateurs jeunesse et adulte seront présents.

Carole DUPLESSY-ROUSÉE sera invitée d’honneur. Cette romancière Rouennaise, a déjà publié une dizaine de romans qui ont séduit toujours davantage de lecteurs (« Le Silence d’Amarine » ; « Trois Dames de cœur et atout pique » ; « Ce mec et moi, tu rêves ! » ; « Marre de compter pour des prunes ! » ; « Fleur et Lola » ; …).

