Salon du Livre place Général de Gaulle Gémenos, samedi 20 avril 2024.

Salon du Livre place Général de Gaulle Gémenos Bouches-du-Rhône

Un programme pour tous et pour tous les goûts.

50 écrivains à votre rencontre

Deux jours au cœur de la ville pour rencontrer et échanger avec les écrivains qui font l’actualité. Un salon ouvert à tous les curieux et amoureux des livres, petits et grands. Pour que chacun trouve son bonheur et participe, avec des cafés et des rencontres littéraires, des ateliers et des animations pour les enfants.

On trouve tout dans les livres, du savoir, de l’amour, des souvenirs, du rêve, de l’humour, du suspense, de l’aventure et souvent bien des réponses aux questions que la vie nous pose. .

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

place Général de Gaulle Salle Municipale Jean Jaures

Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur unissons13@gmail.com

