Salon du livre 15ème rencontre littéraire Salle Paul Vairetti Vinnemerville, dimanche 9 juin 2024.

Salon du livre 15ème rencontre littéraire Salle Paul Vairetti Vinnemerville Seine-Maritime

Une dizaine d’auteurs viennent présenter leurs ouvrages.

Concours sur les auteurs et exposition sur le patrimoine littéraire.

Entrée libre de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h, salle Paul Vairetti.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 14:30:00

fin : 2024-06-09 18:00:00

Salle Paul Vairetti La Grande Rue

Vinnemerville 76540 Seine-Maritime Normandie animart76@orange.fr

L’événement Salon du livre 15ème rencontre littéraire Vinnemerville a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre