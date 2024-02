SALON DU BIEN ÊTRE « TERRE HAPPY » À BAUGÉ Centre Culturel René d’Anjou Baugé-en-Anjou, dimanche 1 septembre 2024.

SALON DU BIEN ÊTRE « TERRE HAPPY » À BAUGÉ Centre Culturel René d’Anjou Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Le salon Terre Happy vous invite à vous ressourcer et consommer autrement. Venez à la rencontre de 45 exposants bien-être et producteurs/artisans locaux. 16 conférences et ateliers vous permettront de découvrir des activités alternatives. Food truck, tiramisu, lasagne et restauration sur place. Adoptez la Zen Attitude avec les salons Terre Happy EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01

fin : 2024-09-01

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire

