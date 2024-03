SALON DU BIEN ETRE Saint-Pons-de-Thomières, samedi 27 avril 2024.

SALON DU BIEN ETRE Saint-Pons-de-Thomières Hérault

1ère édition du Salon du Bien-Être et du Bien-Vivre à St Pons de Thomière.

Restauration sur place

Ateliers et conférences gratuits

Jusqu’à 50 exposants du secteur du Bien Vivre thérapies douces et complémentaires, artisans, créateurs, associations, produits bio cosmétiques et alimentaires, ….. un week-end de régalades !

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 19:00:00

Salle des fêtes, site de Ponderach

Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie

L’événement SALON DU BIEN ETRE Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2024-03-25 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC