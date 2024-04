SALON DU BIEN ÊTRE « HARMONIZ’ TOI » Machecoul-Saint-Même, samedi 14 septembre 2024.

SALON DU BIEN ÊTRE « HARMONIZ’ TOI » Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

L’association les Retz’Actives est porteuse de l’évènement le salon du Bien-Être In & Out HarmoniZ’Toi .

Lors de ce salon vous découvrirez plus de 40 exposants uniques en leur genre.

L’association a vraiment à cœur de mettre en avant la richesse du territoire du Pays de Retz et a donc fait le choix de ne pas faire de doublon dans les propositions.

Vous pourrez retrouvez des pratiques diverses et variées, des ateliers participatifs (sur inscription), des conférences et des animations autour du bien-être intérieur et extérieur.

– Mais qu’entendons-nous par là ?

Le bien-être intérieur peut contenir des pratiques comme la spiritualité, l’alimentation saine, la méditation, la maîtrise et la gestion des émotions et bien d’autres encore…

Le bien-être extérieur peut quant à lui revêtir différents aspects comme la cosmétologie, les bijoux et l’habillement, les pratiques sportives pour une meilleure condition physique ou encore son habitat avec des approches comme le Feng Shui…

Ouvert de 10h à 18h sur deux journées, vous pourrez vous restaurer sur place.

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’association à assolesretzactives@gmail.com

Entrée gratuite

Une participation pourra être demandée pour certains ateliers .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 10:00:00

fin : 2024-09-15 18:00:00

Rue des Chênes

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire assolesretzactives@gmail.com

