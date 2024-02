Salon des vins et de la gastronomie Pithiviers-le-Vieil, samedi 6 avril 2024.

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h, retrouvez les vignerons et les producteurs locaux au salon des vins et de la gastronomie de pithiviers, organisé en faveur de l’association Rêves d’Enfants.

Vente de tickets de tombola.

Repas sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire

L’événement Salon des vins et de la gastronomie Pithiviers-le-Vieil a été mis à jour le 2024-01-31 par OT GRAND PITHIVERAIS