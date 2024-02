Salon des Vins de Mâcon LE SPOT, Parc des Expositions Mâcon, vendredi 19 avril 2024.

Salon des Vins de Mâcon LE SPOT, Parc des Expositions Mâcon Saône-et-Loire

Le Salon des Vins de Mâcon , c’est plus de 80 stands de vins offrant plus de 100 appellations

représentatives de l’ensemble du territoire viticole français.

Représentation équilibrée des régions vinicoles Bourgogne, Beaujolais, Bordelais, Languedoc

Roussillon, Sud-Ouest, Provence, Val de Loire, Alsace, Vallée du Rhône, Bugey, Jura, Champagne se

rassemblent dans les 2170m² du Spot pour vous proposer une large gamme de vins et composer

une cave diversifiée pour tous les budgets.

Animations, Masterclass thématiques, ateliers gratuits et plus. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-21

LE SPOT, Parc des Expositions Avenue Pierre Bérégovoy

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté raphaele.mercier@concours-des-vins.com

L’événement Salon des Vins de Mâcon Mâcon a été mis à jour le 2024-02-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)