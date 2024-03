Salon des Minéraux et du Bien-Etre Salle des fêtes à Trévoux Ain Trévoux, samedi 13 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-13 10:00

Fin : 2024-04-14 18:00

Minéraux expo-vente, Bien-Etre séance de découverte réflexologie, kobido, shiatsu. Vente de produits ésotériques bougies, orgonites, huiles. Divination runes, cartomancie, medium, astrologie. 13 et 14 avril 1

Venez nombreux à la salle des Fêtes de Trévoux (01600) les 13 et 14 avril à l’occassion de la 3ème édition de notre Salon des Minéraux et du Bien-Etre. De nombreux exposants internationaux seront présents avec de très beaux minéraux pour collectionneurs, bijoux, objets de décorations. Vous pourrez rencontrer des thérapeutes pour votre mieux-être (naturopathe, réflexlogue, médium, etc).

Pour + d’infos: www.lesrivesdutemps.com, FB des Rives du Temps et Instagram les_fantastiques_de_trevoux.

Salle des fêtes à Trévoux Ain 4 Boulevard des combattants Trévoux 01600 Ain