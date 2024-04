SALON DES ENTREPRISES SALON DES ENTREPRISES Carbonne, samedi 20 avril 2024.

SALON DES ENTREPRISES SALON DES ENTREPRISES Carbonne Haute-Garonne

Ne manquez pas le Salon des Entreprises organisé par Carbonne + et le Gest (Groupement des entrepreneurs du Sud-Toulousain) le 20 avril 2024 à Carbonne, en partenariat avec la Ville de Carbonne et la Communauté de Communes du Volvestre.

Cet événement vous permettra de rencontrer un large public composé d’entrepreneurs, d’artisans, de professionnels passionnés de ces secteurs et des particuliers intéressés par ces domaines. 3030 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 09:00:00

fin : 2024-04-20 18:00:00

SALON DES ENTREPRISES Place de la République

Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie

L’événement SALON DES ENTREPRISES Carbonne a été mis à jour le 2024-04-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE