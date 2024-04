Salon des Énergies Nouvelles Tonneins, vendredi 19 avril 2024.

Salon des Énergies Nouvelles Tonneins Lot-et-Garonne

1er Salon des Énergies Nouvelles organisé par Hydrogène Vallée.

10h-11h Table rondes sur les différentes formes et façons de produire avec les nouvelles énergies en Nouvelle Aquitaine

Le sujet traitera d’un panorama des différentes énergies avec un propos introductif de la thématique et une mise en perspective sur les différentes façons et différentes formes d’envisager le gaz, le solaire, l’éolien, la production d’hydrogène entre autres.

– 11h Conférence de GUNTER PAULI

– 13h: prise de parole des élus avec mise en perspectives des stratégies côté pouvoirs publiques en lien avec les nouvelles énergies

– 14h30-15h30 Pitch de projets inspirants dans le domaines des nouvelles énergies

– 15h30-16h30 Table ronde sur la décarbonation de l’industrie.

– 16h30 17h30 Table ronde sur la décarbonation des Industries culturelles et créatives.

– 17h30 18h Jury technique de la course de voiture télécommandées à hydrogène

Foodtrucks sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 10:00:00

fin : 2024-04-19 18:00:00

La Manoque

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@hydrogenevallee.org

L’événement Salon des Énergies Nouvelles Tonneins a été mis à jour le 2024-03-29 par OT Val de Garonne