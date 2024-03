Salon des écrivains normands Espace culturel Fernand Seigneurie Dozulé, samedi 20 avril 2024.

Salon des écrivains normands Espace culturel Fernand Seigneurie Dozulé Calvados

Partages, anecdotes et belles découvertes sont au rendez-vous de cet événement littéraire rassemblant 30 écrivains normands dont 6 auteurs jeunesse. La bande dessinée est à l’honneur à travers l’exposition de 30 planches originales d’auteurs français, américains et japonais. Escape game littéraire sur le thème du « Fantôme de Canterville » et atelier création de livre en lien avec « Le lièvre et la tortue » sauront amuser les plus jeunes.

Partages, anecdotes et belles découvertes sont au rendez-vous de cet événement littéraire rassemblant 30 écrivains normands dont 6 auteurs jeunesse. La bande dessinée est à l’honneur à travers l’exposition de 30 planches originales d’auteurs français, américains et japonais. Escape game littéraire sur le thème du « Fantôme de Canterville » et atelier création de livre en lien avec « Le lièvre et la tortue » sauront amuser les plus jeunes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 19:00:00

Espace culturel Fernand Seigneurie 11 avenue Georges Landry

Dozulé 14430 Calvados Normandie

L’événement Salon des écrivains normands Dozulé a été mis à jour le 2024-03-13 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge