[Salon de printemps] Sainte-Marguerite-sur-Mer

L’association Cap Ailly organise une exposition de peinture, dessins et photographies, n’hésitez pas à franchir les portes de ce salon pour ressentir vous aussi, l’émotion et l’énergie qui se dégagent des œuvres exposées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-05-05

Salle du Point de rencontre

Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie capailly.bureau@gmail.com

