Salon de printemps Kerlouan, dimanche 7 avril 2024.

Salon de printemps Kerlouan Finistère

Salon du shopping regroupant plus de 30 exposants artisans et commerçants de grandes marques ou de petits commerçants locaux

Entrée gratuite, crêpes, buvette et tombola .

Début : 2024-04-07 09:30:00

fin : 2024-04-07 17:30:00

Salle Étienne guilmotto

Kerlouan 29890 Finistère Bretagne Breizhvdiartisans@outlook.com

