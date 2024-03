Salon de l’ufologie Espace culturel Saint-Exupéry Marignane, samedi 6 avril 2024.

Un salon dédié aux phénomènes inexpliqués. Des intervenants animeront les conférences (débats et échanges) sur les ovnis et extra-terrestres. De quoi combler les esprits curieux en quête de théories parfois contestées sur le passé et les extraterrestres !

L’ufologie est une discipline qui consiste à recueillir, analyser et interpréter les données se rapportant aux phénomènes des objets volants non identifiés (ovnis), aux civilisations disparues… par exemple avec des témoignages oraux ou écrits, des photographies, des vidéos, ou des traces au sol….

Entre recherches sérieuses et rumeurs extravagantes, pas toujours facile de faire le tri…



Au programme de cette belle journée



10h « La figure de l’extra-terrestre dans le cinéma »

Thibaut Canutti est l’auteur de « Un fait maudit, histoire originale et phénoménologique ovni » et d’un diptyque sur l’Histoire de l’Ufologie française. Au travers de l’étude des films marquants du genre, il propose une conférence visitant la plupart des thèmes récurrents l’invasion, le contact pacifique, les rapports avec les histoires et témoignages d’ovnis.



14h « Les dieux de la mythologie venaient-ils de l’espace ? »

A partir de l’étude des mythes, des textes anciens et des découvertes archéologiques, Jacques-Olivier Martin évoquera l’histoire des dieux civilisateurs et des dieux généticiens qui seraient à l’origine des grandes civilisations Sumer, Egypte, Chine, Inde et Amérique. Ces dieux seraient-ils venus des étoiles ?



16h « Canalisation avec les Galactiques »

Raphaëlle Foureix vous propose de découvrir le channeling, qui consiste à canaliser les messages d’êtres issus d’autres dimensions. À travers ses communications avec ceux qu’on dénomme les Galactiques/stellaires, elle nous fera part du contenu des messages délivrés pour notre avenir proche… .

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur affairesculturelles@ville-marignane.fr

