Salon de l’Habitat du Compiégnois 10 ans ! Margny-lès-Compiègne, vendredi 12 avril 2024.

Du 12 au 14 Avril 2024, venez fêter avec l’équipe du Tigre les 10 ans du Salon de l’Habitat du Compiégnois.

90 exposants réunis pour vous aider à concrétiser vos projets pendant 2 journées et demie.

Secteurs d’activité décoration, aménagement intérieur et extérieur, construction traditionnelle et ossature bois, promotion immobilière, rénovation, terrasses et vérandas, chauffage, agences immobilières, matériaux, conseils en habitat et financiers, traitement de l’eau…

Invité(e) Norbert Tarayre Samedi

OUVERTURE AU PUBLIC :

– Vendredi 14h à 20h

– Samedi 10h à 19h

– Dimanche 10h à 18h 44 4 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-14

2 rue Jean Mermoz

Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France contact@letigre.fr

